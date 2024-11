LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition è disponibile in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming , è possibile acquistare LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition a un prezzo scontato. Originariamente a 60€, ora è disponibile a 10.99€ . Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 13.41€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa Deluxe Edition include non solo il gioco completo, ma anche 7 pacchetti di personaggi scaricabili , offrendo un'ampia selezione di eroi e cattivi dell'universo Star Wars. Inoltre, la versione digitale offre un personaggio esclusivo: Obi-Wan Kenobi classico , disponibile solo per chi acquista digitalmente.

Un’esperienza completa e coinvolgente

LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker permette di esplorare 23 pianeti e di giocare con oltre 300 personaggi tratti da tutta la saga. Dai combattimenti aerei con oltre 100 veicoli galattici alla possibilità di concatenare attacchi per combo entusiasmanti, l'esperienza è ricca e dinamica. Ogni personaggio può essere potenziato con mattoncini Kyber, che sbloccano abilità per diverse classi come Jedi, Eroi, Droidi, e altro ancora.

Affronta epiche battaglie, esplora luoghi leggendari e unisci le tue forze a quelle di amici e familiari per vivere un'avventura che riunisce tutte le emozioni della saga Star Wars, il tutto rivisitato con il tocco comico e creativo dei giochi LEGO.