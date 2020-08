Twitter, messaggi diretti a rischio su Android a causa di un bug: cos'è successo?

Twitter ha confermato che nelle ultime ore i messaggi diretti del suo social network sono stati messi a rischio, almeno sugli smartphone Android dov'è attualmente disponibile l'applicazione (cioè praticamente tutti). Cerchiamo di fare maggior chiarezza nella vicenda.

I messaggi diretti di Twitter sono stati messi a rischio a causa di un bug comparso solo su Android. Cos'è successo? Forse nulla: Twitter ha confermato che non vi è attualmente evidenza che l'exploit sia stato utilizzato da malintenzionati. Il rischio però c'è stato, e continua ad esserci. Il bug permetterebbe ad un'app malevola presente sullo stesso dispositivo Android, dov'è anche disponibile Twitter, di bypassare i premessi di sicurezza per i dati e accedere così ai messaggi diretti di Twitter. Ed è facile che un utente installi involontariamente app con malware dal Google Play Store.

Non è la prima volta che un bug simile mette a rischio la sicurezza di Twitter su Android: era successo già ad ottobre 2018. "Da allora" ha confermato un portavoce di Twitter, "abbiamo lavorato per mantenere gli account al sicuro". Secondo le stime, solo il 4% degli utenti sarebbe davvero a rischio, perché possiede un sistema operativo oppure patch di sicurezza ormai obsoleti. Comunque, la società continuerà a monitorare la situazione, e se vi saranno novità vi terremo aggiornati: intanto fate attenzione alla vostra app di Twitter.