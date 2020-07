Google Play Store, il malware Joker colpisce ancora: 11 app rimosse

Era da un po' di tempo che il malware Joker non combinava danni, e di certo i possessori di uno smartphone Android non ne sentivano la mancanza. Ma in questi giorni ha provato a colpire ancora, sfruttando le app del Google Play Store: per fortuna è stato fermato quasi immediatamente.

Nelle scorse ore Mountain View, difatti, ha rimosso 11 app con malware dal Google Play Store: applicazioni apparentemente innocue e uguali a tutte quelle che milioni e milioni di persone mettono in download ogni giorno. Ma in realtà nascondevano al loro interno il malware Joker, o meglio una sua versione inedita, riveduta e corretta. Era in grado di entrare subito in azione sul dispositivo dell'ignaro utente, quindi mettere in download a cascata altri malware, e tutti cominciavano ad effettuare sottoscrizioni a vari servizi a pagamento, oltre a rubare laddove possibile i dati personali dello sventurato.

I ricercatori di Check Point, tuttavia, lo hanno individuato quasi subito. Questa volta il malware Joker agiva in modo molto subdolo, così da eludere non tanto l'attenzione del possessore di uno smartphone Android, quanto i sofisticati sistemi di controllo di Mountain View; da qui il suo sbarco sul Google Play Store (negli ultimi tempi le app con malware preferivano rubare le credenziali di Facebook).

Ora le 11 app incriminate non sono più disponibili per il download, ma voi potreste averle scaricate inavvertitamente: eccovi allora la lista completa con tutte le app con malware, così potrete eliminarle subito:

com.imagecompress.android

com.relax.relaxation.androidsms

com.cheery.message.sendsms (due versioni)

com.peason.lovinglovemessage

com.contact.withme.texts

com.hmvoice.friendsms

com.file.recovefiles

com.LPlocker.lockapps

com.remindme.alram

com.training.memorygame