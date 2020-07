Google Play Store, 25 app rubavano le credenziali di Facebook: l'elenco

Ancora problemi di sicurezza sul Google Play Store, dove sono state individuate diverse app maligne in grado di rubare i dati degli utenti e provocare problemi agli smartphone Android e iOS. Nel dettaglio, queste nuove app individuate erano in grado di sottrarre le credenziali di Facebook.

L'avviso arriva dal portale di cyber-sicurezza francese Evina, che ha individuato 25 applicazioni nocive, già messe in download 2,34 milioni di volte secondo le stime disponibili. Tutte le app sarebbero state create dagli stessi sviluppatori: difatti, nonostante le palesi differenze nelle loro offerte e strutture, erano in grado di individuare se l'app di Facebook fosse attiva in background sullo smartphone dell'utente. Se sì, provvedevano a caricare una pagina di login falsa, dove era possibile rubare le credenziali di Facebook dell'utente ignaro.

Google ha dichiarato di aver già rimosso le applicazioni in questione, ma chiaramente resta il problema dei milioni di download avvenuti negli scorsi mesi. Dunque vi riportiamo l'elenco al completo: se ne avete una o più installate sul vostro dispositivo, provvedete a cancellarle immediatamente. Il problema delle app con malware sul Google Play Store di recente è tornato a far parlare di sé, con tante segnalazioni differenti.

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour level wallpaper

Iplayer & iwallpaper

Video maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright Flashlight

Super Flashlight

Solitaire

Accurate scanning of QR code

Classic card game

Junk file cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth step counter

Com.tyapp.fiction