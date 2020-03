Google Play Store: nuove app con malware hanno infettato 1.7 milioni di dispositivi Android

Torniamo a parlare del Google Play Store, e purtroppo non con una buona notizia: nelle ultime ore Mountain View ha confermato l'esistenza di nuove app con malware, che fino ad oggi hanno infettato 1.7 milioni di dispositivi Android.

56 app con malware, più nel dettaglio, erano riuscite ad eludere qualsivoglia sistema di controllo presente sul Google Play Store; per di più erano in grado di farla franca anche al cospetto dell'antivirus degli smartphone android, che non riuscivano ad individuare i malware. Questi ultimi facevano parte della famiglia di software malevoli di Tekya: provvedevano ad installare sui vari dispositivi adsense e banner fraudolenti, indirizzati poi verso servizi come AdMob di Google, AppLovin', persino Facebook e Unity. Non è la prima volta che su Google Play Store vengono identificate app con malware molto pericolosi.

Laddove VirusTotal e Google Play Protect hanno fallito, Check Point è riuscito invece ad individuare e neutralizzare queste app con malware: adesso Google ha provveduto a rimuoverle tutte quante dal Google Play Store, che è tornato (per il momento) uno store digitale sicuro. Israel Wernik, Danil Golubenko e Aviran Hazum di Check Point hanno commentato quanto segue: "Sul Google Play Store sono presenti circa 3 milioni di app a disposizione dell'utente, con centinaia di nuove applicazioni che arrivano ogni giorno. Non è facile controllarle una per una. Gli utenti quindi non possono neppure fare affidamento totale sui sistemi di sicurezza dello store digitale".

Ad aggravare questa notizia arriva anche una segnalazione di Dr.Web, che nelle scorse ore ha individuato altre app scaricare circa 700.000 volte, con malware noti come Android.Circle.1. Quest'ultimo solitamente viene utilizzato con finalità di phishing; anche lui è stato eliminato, si trovava all'interno delle app Wallpaper Black-Dark Background, Horoscope 2020-Zodiac Horoscope, Sweet Meet, Cartoon Camera, e Bubble Shooter.