Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 25/3/2020

Tra le offerte Amazon di oggi troviamo ancora i due iPhone Pro e una buon ascelta di memorie che si arricchiscono con la versione da 2GB dell'SSD Western Digital Blue, con l'affidabile unità SSD NVMe Samsung 960 PRO e con una scheda di memoria, sempre Samsung. A rappresentare le periferiche troviamo invece un validio paio di cuffie Bluetooth targato Panasonic.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.