Samsung Galaxy S10 e Note 10 otterranno delle caratteristiche della fotocamere del Galaxy S20

Presto i Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 otterranno alcune delle caratteristiche della fotocamera del più recente Galaxy S20, come il Single Take e il Night Hyperlapse. Samsung ha annunciato che inizierà il rilascio dell'aggiornamento per entrambi gli smartphone a partire dalla prossima settimana. In questo modo anche i possessori dei vecchi modelli di Galaxy potranno sfruttare alcune delle funzioni avanzate degli S20.

Il Samsung Galaxy S20 ha fatto il suo debutto a febbraio con molte nuove caratteristiche rispetto ai predecessori. Tra queste una fotocamera piena di caratteristiche avanzate, di cui Samsung si è fatta più volte vanto.

Ad esempio il Single Take consente di catturare dieci foto e quattro video premendo un solo tasto, mentre il Night Hyperlapse consente di riempire le foto di strisce di luce, seguendo le fonti d'illuminazione in movimento. Ci sono inoltre filtri custom e la modalità Pro Video, che consente di modificare a mano gli ISO della ripresa, l'esposizione e altre funzioni base della fotocamera.

L'aggiornamento di Samsung Galaxy S10 e Note 10 includerà anche Clean View, una galleria intelligente che raggruppa insieme le foto simili per consentire di organizzarle al meglio.