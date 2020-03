God of War non è più "Solo su PlayStation" per il sito ufficiale

Il sito ufficiale PlayStation ha rimosso la dicitura "Solo su PlayStation" dalla pagina di God of War, un po' come avvenuto per Horizon Zero Dawn e Detroit: Become Human. Da notare che titoli quali Marvel's Spider-Man e Uncharted 4: Fine di un Ladro riportano ancora lo slogan. Quindi, perché God of War non ce l'ha più?

Le ipotesi sono diverse: il gioco è disponibile su PlayStation Now, quindi giocabile anche su PC, così non ha senso indicarlo come esclusivo; come Horizon e Detroit, anche God of War si appresta ad arrivare su PC; si tratta di un mero errore.

La prima ipotesi è poco probabile per il semplice motivo che anche Uncharted 4 è su PS Now, eppure ha mantenuto la dicitura di esclusiva. Rimangono le altre due ipotesi, ossia l'errore e l'arrivo su PC. In caso di sbaglio immaginiamo che Sony sistemerà presto la pagina. Sinceramente anche l'arrivo su PC ci suona strano, visto che nelle ultime settimane non sono girate voci di corridoio in merito, lì dove ad esempio Horizon Zero Dawn è stato ampiamente anticipato. Che in quel di Santa Monica siano più bravi a mantenere i segreti che in quel di Guerrilla?

Per adesso, comunque, a quel che ne sappiamo God of War rimane un'esclusiva per PS4.