ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI), la recensione

Per la recensione della ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) siamo tornati a mettere alla prova una serie che guarda al sodo, tralasciando i vezzi in favore della robustezza. Un fattore, quest'ultimo, che si è fatto più rilevante con l'arrivo di chipset che devono sostenere processori dotati di un gran numero di core e che devono giustificare l'aumento di prezzo dovuto al passaggio a sistemi di raffreddamento più avanzati, voluminosi e costosi. Ma con l'aumento della spesa arrivano anche altri vantaggi come la piena compatibilità con i futuri processori Ryzen 4000, il supporto parziale ma decisivo per il PCIe 4.0 e qualche aggiunta pratica ed estetica rispetto al passato.

Caratteristiche, connettività e extra

Quello che si vede subito della ASUS sono i radiatori robusti, i fregi gialli e grigi da fantascienza militarista sul backpanel, il logo sul chipset, i disegni sul dissipatore per lo slot M.2 secondario già installato e l'illuminazione Aura Sync che fuoriesce dall'angolo in basso a destra della scheda. Ma si fa notare anche la connettività che in questa versione include anche il WiFi 6 integrato, senza rinunciare però alla porta da 2.5GB, uno dei vantaggi del nuovo chipset che sfruttando le linee PCIe 4.0 del processore ne garantisce il supporto per per lo slot primario per il primo slot M.2. Quelle che dipendono dal chipset sono invece di tipo PCIe 3.0, ma si tratta di un compromesso dal peso relativo che non preclude la possibilità di usare SSD estremamente veloci, seppure su un solo slot, contribuisce a contenere il prezzo di una serie creata per i processori di fascia bassa e media.

Anche per questo avremmo preferito veder prima le B550, da affiancare magari a un Ryzen 5 3600 che è un pezzo grosso in termini di rapporto tra prestazioni, ma il nuovo chipset arriva comunque a sostegno dei Ryzen 3 3100 e 3300X che, forti come i fratelli maggiori dell'IPC dell'architettura Zen 2 e ulteriormente ottimizzati, hanno dimostrato di essere ottimi processori da gioco. Il problema sono i 160 euro che risultano abbondanti pensando all'abbinamento con CPU che costano meno di questa cifra, ma pensando a un Ryzen 3 3100 spinto a 4250MHz, cosa possibile anche con il dissipatore incluso e senza alcun dubbio alla portata della TUF B550M, una buona scheda madre ha il suo peso.

L'alimentazione a 8+2 fasi non è da record, come non lo è il limite di 4400MHz per la memoria, ma è più che sufficiente per dare gas ai Ryzen di fascia media e bassa. Anche perché come abbiamo detto gode di un raffreddamento importante che si estende al backpanel ed esprime una robustezza senz'altro coerente con il brand TUF. Minimale invece il raffreddamento del chipset, ma del tutto coerente con una soluzione di fascia media micro-ATX che si accontenta anche di 4 porte SATA e del solo CrossFireX a due schede, con un solo slot PCIe rinforzato, ma come abbiamo detto guarda al sodo, cercando di offrire tutto il necessario per una configurazione da gioco.

In quanto a connettività wireless questa TUF fa un passo in più combinando WiFi, Bluetooth 5.1 e LAN 2.5GB che si aggiungono ad altre comodita da giocatori come il comparto audio, basato sul codec Realtek S1200, che vanta condensatori giapponesi di qualità. Il tutto schermato per evitare interferenze come risulta evidente dalla minuta armatura con tanto di logo. Da notare inoltre i 5 connettori audio, per il surround reale, e il DTS per cuffie, altra piccola aggiunta a una dotazione complessiva più che adeguata che, tornando alla connettività, include sul solo backpanel 4 USB 3.2 Gen 1, due porte USB 3.2 Gen 2 di cui una Type-C, 2 porte USB classiche, l'utile pulsante BIOS Flashback per poter sperimentare in relativa tranquillità e, guardando alle CPU con grafica integrata, sia l'uscita DisplayPort che quella HDMI. Dentro invece troviamo, oltre gli header per l'illuminazione RGB, altri connettori per aggiungere 2 porte USB 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0.