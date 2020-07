FIFA 21 Pro Club: cosa vorremmo nella nuova edizione?

Da quando è comparsa questa modalità nella serie di FIFA, il Pro Club non ha mai avuto grandi implementazioni o uno sviluppo che la facesse diventare imprescindibile all'interno dell'economia del gioco. Soprattutto per le tasche di EA che con l'altra modalità, quella più remunerativa del FUT, ha guadagnato un miliardo e mezzo di dollari solo nel 2020. Ma perchè abbandonare Pro Club a se stesso, quando ci sarebbero decine e decine di idee per renderlo più divertente e contemporaneamente profittevole per lo sviluppatore? Cerchiamo di capire insieme cosa manca a Pro Club e cosa vorremmo fosse implementato nel nuovo capitolo, FIFA 21 .

Inspiegabile la scelta di EA di togliere la funzione gameface da FIFA 19 in poi. Era infatti possibile, tramite una app su cellulare o PC, creare il nostro volto tridimensionale da inserire sul calciatore virtuale del Pro Club. Una volta eliminata questa opzione è rimasto solo il normale editor di gioco per poter creare un personaggio a noi più somigliante possibile. E' altresì vero che i nostri compagni di gioco non vedevano il volto da noi creato ma una sua riproduzione che si discostava molto dalla realtà, mentre rimaneva visibile solo a noi stessi. Electronic Arts potrebbe però migliorare l'editor già esistente permettendo di creare il nostro volto in modo automatico grazie a routine di intelligenza artificiale (lo faceva già Nintendo 3DS con i Mii!).

Se è vero che in Pro Club si possono analizzare le classifiche delle squadre e quelle dei giocatori, con la possibilità di invitarli in squadra, sarebbe divertente anche creare una sorta di modalità scouting per i bot. In pratica una versione potenziata di quanto si poteva già fare in Sensible Soccer, dove potevamo andare a vedere qualsiasi campionato (dal Ghana alla Corea del Sud, comprese le leghe inferiori), cercando nuovi talenti tra i giovani sconosciuti seguendo le classifiche marcatori e le statistiche. Il calciomercato ci potrebbe permettere di fare offerte (e rifiutarle riguardo ai nostri calciatori), permettendoci di costruire una squadra composta da un mix di player umani e bot che sia veramente "nostra".

E' raro che una squadra di Pro Club sia composta da 11 umani, ma soprattutto che contemporaneamente tutti i giocatori si ritrovino online insieme. Sarebbe quindi giusto dare più importanza ed enfasi ai giocatori rimasti scoperti, ruoli rivestiti dai bot ai quali ci potremmo, perchè no, anche affezionare. Il fatto che ad ogni partita di Pro Club i calciatori vengano (inspiegabilmente) cambiati, sia di caratteristiche che di nome, è una scelta che porta a un certo disinteresse verso il resto della squadra, rendendola anonima. Sarebbe anche bello avere un editor più profondo per quanto riguarda la squadra: la possibilità di personalizzare gli stadi, il terreno di gioco, magari gestire entrate e uscite proprio come Football Manager, ma in modo che tutto questo non vada ad impattare sulle caratteristiche dei giocatori e quindi non sbilanci il gioco verso chi spende più soldi. La squadra potrebbe avere un presidente non solo sulla carta, ma con poteri gestionali ed economici che modificano le potenzialità del team. Con la possibilità di acquistare o guadagnare moneta virtuale, Pro Club aprirebbe le porte a un potenziale guadagno esattamente come già avviene nel FUT, se solo Electronic Arts sviluppasse la modalità in questo senso.

Ci manca un po' il sapore del calcio vero

Quello che manca in Pro Club, inoltre, è tutto quello che ruota intorno al "calcio vero". E' verissimo che EA ha sviluppato una modalità molto profonda e appassionante in questo senso con Il Viaggio, ma proprio per questo non sarebbe impossibile prendere alcune di quelle idee e impiantarle all'interno del Pro Club. Immaginiamoci come sarebbe poter fare conferenze pre e post gara con domande dei giornalisti e relative risposte (guidate, ovviamente) che ci possano far guadagnare punti e crediti. Si potrebbero inserire interviste a bordo campo tra primo e secondo tempo, lasciando la parola al miglior giocatore in modo che tutte e due le squadre possano sentire una sua breve dichiarazione fatta al microfono (virtuale, ma tramite le cuffie).

Si potrebbero poi implementare tutta una serie di opzioni che vadano nella direzione della vera simulazione di campionato: veri infortuni per i giocatori che si strappano, con qualche turno di stop; espulsioni che ci fanno saltare il match successivo, diffide e squalifiche vere. Il mondo del calcio fuori dal campo propone decine di situazioni che sarebbero facilmente inseribili in un videogame, se solo ci si volesse investire un po'. Pensiamo, inoltre, a inserire la figura dell'allenatore. Un giocatore che si occupi di fare la formazione inserendo o togliendo dei bot, che modifichi il modulo in base all'avversario, che quest'ultimo sia un minimo studiabile prima del match, potendo vedere i suoi giocatori e modulo. L'allenatore, inoltre, sarebbe responsabile dei cambi durante la gara e si occuperebbe di dare indicazioni a chi sta giocando, con pieni poteri decisionali sulla squadra.