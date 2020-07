Call of Duty: Warzone, impostazioni e mappa dei comandi di Tfue

Molti giocatori scelgono di migliorare all'interno del proprio videogioco preferito osservando il comportamento di streamer, campioni e pro player. Oggi torniamo a parlarvi di Call of Duty: Warzone, precisamente di impostazioni e mappa dei comandi utilizzati da Tfue all'interno del Battle Royale di Activision.

Tfue, nome d'arte per Turner Ellis Tenney, è una star del settore; in generale si dedica a tutti gli FPS e Battle Royale più importanti, quindi negli ultimi due anni lo si è visto alle prese (e con buono risultati) con Fortnite, Apex Legends, nell'ultimo periodo con Call of Duty: Warzone. Non è detto che vi troverete bene utilizzando esattamente i suoi comandi, ma è opportuno conoscerli; del resto vi abbiamo proposto anche quelli usati da Cloakzy, potreste metterli a paragone.

Ecco la mappa dei comandi di Tfue su Call of Duty: Warzone.

Movimento in avanti: W

Movimento all'indietro: S

Movimento a sinistra: A

Movimento a destra: D

Usa / Interagisci: F

Accovacciati: C

Inclinati: Ctrl sinistro

Salta: Spazio

Scatta: Shift sinistro

Camera: V

Modalità di fuoco: B

Ricarica: R

Attacco Melee / Zoom: Caps Lock

Corsa automatica: H

Mappa: M

Inventario: Tab

Mira: tasto destro del mouse

Equipaggiamento letale: G

Equipaggiamento tattico: Q

Potenziamento sul campo: X