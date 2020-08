State of Play di agosto: seguitelo su Twitch a partire dalle 20 in diretta con noi

Stasera Sony trasmetterà un nuovo State of Play di agosto. Un appuntamento importante, nonostante PS5 non sarà al centro delle attenzioni. Per questo motivo noi lo seguiremo in diretta su Twitch a partire dalle 20: non potete assolutamente mancare!

Non potevamo farci sfuggire il nuovo appuntamento con gli State of Play di PlayStation. A partire dalle 20 saremo in diretta su Twitch per parlare del'evento, raccontare quello che è emerso in questo ore e provare ad anticipare gli annunci che saranno fatti di lì a poco.

Aligi Comandini e Alessandra Borgonovo partiranno alle 20 facendo le loro considerazioni sulla situazione attuale del mercato, cercando di capire quali sono le prospettive per PlayStation 4 e soprattutto di PSVR, le due piattaforme che saranno protagoniste di questo State of Play di agosto. PlayStation 5, infatti, sarà presente, ma solo in maniera tangenziale: nessun grande annuncio, solo qualche update dei giochi indipendenti e delle terze parti mostrate durante l'evento di presentazione.

Alle 21, poi, arriveranno Vincenzo Lettera e Pierpaolo Greco che riprenderanno le considerazioni fatte in precedenza e si prepareranno alla conferenza vera e propria, programmata per le 22. Una volta terminato lo State of Play di agosto sarà la volta delle considerazioni in tempo reale, delle vostre domande e dei vostri commenti.

Per interagire con noi potete usare sia la chat di Twitch, ma anche il canale Telegram ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questo gruppo basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link. O in alternativa cercarci attraverso lo strumento di ricerca.

Potete, invece, seguire il live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.