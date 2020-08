Merge Dungeon, la recensione

In che modo questa meccanica viene concretizzata? Dividendo lo schermo in due parti e tenendolo rigorosamente in modalità portrait: nella zona superiore assistiamo alla progressione del nostro trio di personaggi (un guerriero, un cacciatore e una strega), che si addentra in sotterranei pieni di nemici sempre più pericolosi; mentre nella parte inferiore possiamo sfruttare i punti mana per richiamare oggetti, accoppiarli ed eventualmente assegnarli all'equipaggiamento.

La recensione di Merge Dungeon , il nuovo titolo freemium di Nanoo Company per i dispositivi iOS e Android , ci mette di fronte un'esperienza mobile piuttosto originale, nella fattispecie un curioso mix fra un dungeon crawler e un merge game, ovverosia quei puzzle game in cui bisogna accoppiare rapidamente degli oggetti uguali fra loro.

Gameplay

Partendo da uno stile visivo chiaramente ispirato a quello di Darkest Dungeon, Merge Dungeon può senz'altro contare su di una certa atmosfera, sebbene il gameplay sia in realtà molto distante rispetto a quello del titolo targato Red Hook Studios. L'azione è infatti endless e si viene coinvolti in una progressione che va avanti indefinitamente, finché il gruppo non viene sconfitto e a quel punto bisogna tornare indietro di qualche dungeon.

Mentre nella parte bassa dello schermo continuiamo a richiamare e accoppiare oggetti, inclusi quelli speciali (nella fattispecie sacchetti e stelle), nella parte alta i nostri personaggi procedono nella loro spedizione, attaccando automaticamente gli avversari che gli si parano di fronte. La cosa avviene con solo un minimo intervento da parte nostra: osservando l'andamento degli scontri, possiamo attivare le mosse speciali del guerriero, del cacciatore e della strega, oppure consumare delle pozioni alla bisogna.

Il problema di questa impostazione è rappresentato dalla generale ripetitività dell'azione, nonché appunto dalle meccaniche molto limitate: l'interazione è ridotta all'osso ma viene a mancare l'elemento strategico iniziale tipico, ad esempio, degli autobattler. Per quanto riguarda invece la parte di esperienza in stile merge game, risulta anch'essa abbastanza banale e lo sblocco di nuove abilità e potenziamenti va avanti a rilento, puntando per forza di cose sulle microtransazioni.

Per fortuna è possibile sottrarsi dalla routine della semplice progressione fra dungeon e dedicarsi, almeno per un po' di tempo, a sfide extra che prevedono interessanti boss fight e scenari disegnati appositamente per farci ottenere un buon loot, con cui poter riprendere con maggiore slancio la spedizione. Sempre che se ne abbia voglia.