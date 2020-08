Forza Horizon 3 verrà rimosso presto da Xbox Store? Ora in sconto con i DLC

Considerando che il gioco si trova attualmente in sconto all'interno dei Deals with Gold di questa settimana, può essere una buona idea procedere adesso all'acquisto, con i saldi che riguardano sia la versione Standard che quella comprensiva dei DLC e questi ultimi singolarmente:

Ovviamente, se si possiede il gioco questo continua ad essere utilizzabile , l'importante sarebbe acquistarlo prima che sparisca dalla circolazione. Nel caso di Forza Horizon 3, secondo quanto riferito da alcune fonti anche su ResetEra sembra che la rimozione sia prevista per il 28 settembre 2020 .

Come già successo con altri capitoli della serie Forza Horizon e Forza Motorsport, il problema è legato alla gestione dei diritti su auto e musica presente all'interno del gioco: una volta scadute le concessioni, queste possono non essere rinnovate, cosa che determina la necessità di rimuovere il gioco dai canali di vendita.

Forza Horizon 3 potrebbe essere rimosso presto da Xbox Store , con alcune fonti che segnalano il rischio di delisting dal negozio digitale Microsoft a settembre, dunque può essere una buona idea acquistarlo ora che si trova in sconto con i DLC su PC e Xbox One.

Ricordiamo peraltro che Forza Horizon 3 non rientra nel catalogo di Xbox Game Pass al contrario del capitolo successivo, ma rientra comunque nell'iniziativa Xbox Play Anywhere e può essere giocato sia su Xbox One che su PC.