Demon's Souls a 60 fps su PS5 come Ratchet & Clank e Spider-Man, dice un insider

Demon's Souls, l'atteso remake per PS5, girerà a 60 fps tramite un'apposita modalità performance, esattamente come annunciato per Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Lo riferisce su Twitter l'insider Nibel, inserendo nel discorso anche Astro's Playroom e soprattutto Gran Turismo 7, mentre ormai diversi addetti ai lavori sostengono che la tecnica utilizzata sarà la stessa in tutti i casi: la temporal injection.

Si tratta di una tecnologia di ricostruzione simile all'eccellente DLSS 2.0 di NVIDIA, che consente di renderizzare le immagini a una risoluzione (poniamo 1080p o 1440p) e upscalarle a 2160p virtualmente senza perdita di qualità.

Sembra dunque che l'approccio di PlayStation 5 ai 4K sarà per molti versi simile a quello di PS4 Pro, ma in questo caso per garantire agli utenti la possibilità di giocare con una modalità a 60 fotogrammi al secondo.

In effetti è dall'introduzione del ray tracing che gli sviluppatori lavorano a tecniche ricostruttive in grado di garantire un certo livello di qualità pur lavorando a risoluzioni più basse, ed è dunque probabile che anche Xbox Series X farà ricorso al medesimo espediente.