The Raid è uno sparatutto PvP ambientato nell'universo di Observer

The Raid è uno sparatutto PvP ambientato nello stesso universo di Observer, il thriller cyberpunk sviluppato da Bloober Team che tornerà entro la fine dell'anno con la nuova edizione System Redux.

Esattamente come nella storia di Observer, ci troveremo dunque proiettati nel 2084, alle prese con un torneo virtuale organizzato dalla potentissima Chiron Corporation, torneo a cui partecipano cittadini provenienti dalle classi meno agiate, alla disperata ricerca di denaro e opportunità.

Il gioco include diverse modalità, sia competitive che cooperative. In quest'ultimo caso dovremo collaborare con i nostri compagni per eliminare nemici virtuali controllati dall'intelligenza artificiale e scalare una torre per affrontare il boss finale.

A nostra disposizione avremo un equipaggiamento caratterizzato da numerose armi personalizzabili, ma anche abilità legate all'hacking che ci consentiranno di manipolare lo scenario e i nostri stessi avversari.

Con i premi guadagnati dopo ogni prestazione, gli utenti potranno acquistare oggetti estetici per personalizzare il proprio avatar in tanti modi diversi. Vediamo il trailer d'annuncio.