DOOM Eternal: combatteremo draghi e mech nei prossimi DLC, rivela il director

Nei prossimi DLC di DOOM Eternal ci troveremo a combattere contro draghi e mech: lo ha rivelato il director del gioco, Hugo Martin, intervenendo in una discussione su Reddit.

La questione nasce dal fatto che nell'espansione DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 tali creature non saranno presenti, pur comparendo in alcune concept art realizzate appunto per il DLC.

Insomma, sembra proprio che il bestiario messo a punto da id Software si arricchirà di animali leggendari e strumenti da guerra ad alta tecnologia, e nei panni del DOOM Slayer dovremo prendercene cura.

Non è però dato sapere esattamente quando questo auspicio si concretizzerà: la già citata espansione The Ancient Gods - Part 1 sarà disponibile dal 20 ottobre, ma non è dato sapere quando arriveranno i prossimi contenuti scaricabili.

Ad ogni modo, pare proprio che nel corso del 2021 i possessori di DOOM Eternal potranno divertirsi ancora un bel po' con questo spettacolare sparatutto.