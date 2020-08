Games with Gold settembre 2020, da The Division a The Book of Unwritten Tales 2

Torniamo a parlare dei Games with Gold illustrando i giochi gratis di settembre 2020, annunciati pochi giorni fa da Microsoft e in arrivo ad allietare (forse) questo ritorno generale alla normalità dopo le ferie estive. In vista di un autunno decisamente caldo sul fronte videoludico, l'offerta dei giochi gratuiti per gli abbonati a Xbox Live Gold continua però ad essere alquanto tiepida, anche se in questo caso ci sono titoli di sicuro interesse nel catalogo. Il loro problema, casomai, è il fatto di essere decisamente datati, dunque probabilmente già giocati da una buona parte di utenti, anche se il valore singolo di ogni titolo è di buon livello. Si tratta insomma di un mese piuttosto soddisfacente, ma siamo ancora lontani dal livello qualitativo di un po' di tempo fa, cosa che non conclude la famosa questione sull'effettivo peso dell'iniziativa Games with Gold fra i servizi Microsoft. Quello che sembra emergere, al momento, è il fatto che Xbox Live Gold sia destinato a rimanere, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali della compagnia, dunque continuiamo a sperare in un ritorno a una qualità media più elevata, considerando anche con l'arrivo di Xbox Series X si potrebbe assistere a qualche variazione nell'organizzazione dell'offerta.

Tom Clancy's The Division - Xbox One, dal primo al 30 settembre L'unico problema che troviamo nell'offerta gratuita di Tom Clancy's The Division è il fatto che un gioco interamente basato sull'attività online della community potrebbe aver subito un certo tracollo, a quattro anni di distanza dalla sua uscita originale e con un seguito già presente sul mercato da diverso tempo. A parte questo particolare, si tratta davvero di un ottimo gioco e di un'esperienza che merita provare, nel caso non sia stata sperimentata in precedenza. All'epoca della sua prima presentazione, Tom Clancy's The Division sembrava una sorta di benchmark tecnico fantascientifico in termini di qualità grafica: le cose poi si sono un po' ridimensionate ma resta comunque un gioco molto interessante e spettacolare, che mette in scena una visione convincente e coinvolgente del futuro post-apocalittico, riuscendo anche ad essere molto originale pur trattando un argomento che, soprattutto nei videogiochi, potrebbe sembrare un po' trito. È peraltro un gioco che può essere affrontato con vari approcci e scopi: come un ottimo survival, un action RPG multiplayer online o come una sorta di avventura alla scoperta dei segreti del suo complesso lore, dunque se non l'avete fatto in precedenza è praticamente obbligatorio dare una possibilità a Tom Clancy's The Division in questa occasione.

The Book of Unwritten Tales 2 - Xbox One, dal 16 settembre al 15 ottobre Le avventure grafiche punta e clicca non sono scomparse, ma hanno subito una trasformazione e un ridimensionamento fisiologico, passando da essere grandi produzioni di punta a giochi di nicchia, sviluppati soprattutto da team indie. Eppure, proprio questo ha dato probabilmente nuova vita a un genere difficile da rendere compatibile con il mercato di massa, potendo contare su una maggiore libertà creativa e idee fresche. The Book of Unwritten Tales 2, sviluppato dal team tedesco King Art, è probabilmente uno dei migliori esponenti della new wave delle avventure grafiche, riuscendo a condensare bene tutte le caratteristiche principali su cui può fondarsi un buon esponente del genere: puzzle design, ambientazione e storia, che emerge soprattutto attraverso dialoghi ben scritti tra personaggi costruiti in maniera convincente. L'ambientazione fantasy apparentemente un po' generica non tragga in inganno: come si conviene alle migliori avventure, The Book of Unwritten Tales 2 prende spunto da un immaginario e lo reinterpreta in maniera brillante scherzandoci sopra, costantemente a metà tra l'azione epica e la parodia totale con un buon senso dell'umorismo all'opera. Anche questo è disponibile ormai da circa un lustro, ma se non l'avete ancora fatto lanciatevi a capofitto nelle magiche lande di Aventasia.

de Blob 2 - Xbox One e Xbox 360, dal primo al 15 settembre È una storia particolarmente fortunata quella di de Blob: il gioco, basato su un'idea piuttosto bizzarra come spesso succedeva all'epoca, ebbe grande successo nel 2008 su Wii, tanto da spingere THQ a pubblicare un seguito per tutte le piattaforme della generazione scorsa. Nel frattempo, il publisher è scomparso e poi successivamente tornato sotto altra forma ma de Blob 2 ha continuato a rimanere rilevante, tanto da spingere la nuova THQ Nordic a pubblicare una versione del gioco per le console di attuale generazione, uscita un paio d'anni fa. In questo caso abbiamo a che fare con la versione Xbox 360, che è comunque perfettamente compatibile con Xbox One, ma la sostanza non cambia: si tratta di quello che potrebbe essere considerato un misto tra action, puzzle e platform 3D, tutto incentrato sui colori. Blob, la creatura protagonista, deve ricolorare varie ambientazioni cercando di riportarle alla vivacità originaria, mischiando i colori e ripitturando i vari elementi dello scenario secondo varie indicazioni e cercando, al contempo, di combattere contro l'azione costante di vari nemici che puntano invece ad eliminare i cromatismi dal mondo di gioco. de Blob 2 è il classico gioco adatto a tutta la famiglia e la presenza del multiplayer in presenza non fa che aumentarne il potenziale.