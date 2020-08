Star Wars: Squadrons, anteprima della Gamescom 2020

Ribelli contro Imperiali

Il nuovo trailer si apre con un monologo di Leia Organa che scopriamo essere una specie di pubblicità propagandistica diffusa poco dopo la distruzione della seconda Morte Nera ne Il ritorno dello Jedi. L'Alleanza Ribelle si sta trasformando nella Nuova Repubblica, ma quel poco che resta dell'Impero intende impedirlo a tutti i costi: Leia cerca nuovi piloti che possano combattere contro i seguaci dell'Imperatore Palpatine e liberare la galassia una volta per tutte. Il gioco, infatti, ci calerà contemporaneamente nei panni di un pilota ribelle e di un pilota imperiale, dividendo la campagna tra le due fazioni. Tra una missione e l'altra avremo l'opportunità di interagire non solo coi nostri compagni di squadra, ma anche con alcuni personaggi storici della saga di George Lucas, che rivestiranno ruoli di primaria importanza all'interno della narrazione.

Il trailer, per esempio, ci ha mostrato volti noti come Wedge Antilles, Hera Syndulla (Star Wars: Rebels) e l'ammiraglio Sloane dell'Impero, un personaggio un po' meno noto a chi ha visto soltanto film ma piuttosto famoso tra i lettori dei romanzi e dei fumetti ambientati nella galassia lontana lontana. Ovviamente il senso di immersione sarà totale se si giocherà utilizzando una periferica VR, feature su cui Electronic Arts intende spingere parecchio. Susanne Hunka, produttore narrativo di Motive Studios, ha avuto il compito di illustrarci i contenuti di questo trailer che, a onor del vero, non è stato particolarmente rivelatore: lo scopo era quello di darci una vaga idea della struttura della campagna, che si articola in missioni ambientate nei più disparati settori spaziali. Per questo motivo, il trailer si concentra soprattutto su una delle prime missioni del gioco, che affronteremo per conto dell'Impero: il nostro obiettivo sarà quello di estrarre una spia nel settore di Hosnian Primo per mettere in sicurezza alcune informazioni rilevanti sul progetto Starhawk della Nuova Repubblica.

Già questi nomi dovrebbero suonare un campanellino nelle teste dei fan più attenti. Col progetto Starhawk, la Nuova Repubblica intendeva approntare una flotta di navi ammiraglie costruite usando i resti degli Star Destroyer sequestrati nelle innumerevoli schermaglie contro l'Impero. Ovviamente si tratta di una possibilità impensabile per Sloane e soci, perché significherebbe affrontare la Nuova Repubblica praticamente alla pari: ecco perché salvare la spia imperiale è tanto importante. La missione sarà quindi parecchio articolata. Prima dovremo infiltrarci dietro le linee nemiche per abbattere i sistemi di difesa; quindi dovremo scortare la navetta che si occuperà di estrarre la spia imperiale; infine, il nostro compito sarà quello di sgombrare la via di fuga e proteggere la navetta fino al salto a velocità luce. Se avete letto la nostra precedente anteprima, saprete che le missioni di Star Wars: Squadrons presenteranno alcuni obiettivi secondari facoltativi da intraprendere per guadagnare più punti e sbloccare nuovi collezionabili, per esempio livree e stemmi utili a modificare l'aspetto dei nostri caccia.

Le parole di Susanne Hunka che accompagnano il montaggio finale del trailer suggeriscono una certa importanza del lato narrativo, sebbene sia difficile credere che le azioni dei piloti che interpreteremo possano definire per anni la leggendaria guerra tra la Nuova Repubblica e l'Impero. Una guerra che sappiamo ormai com'è andata a finire nella recente trilogia, ma che effettivamente conosciamo per sommi capi attraverso un universo espanso fatto di videogiochi, fumetti e romanzi in cui c'è spazio per tantissime altre avventure. Siamo cautamente ottimisti: la campagna di Star Wars: Squadrons sembrerebbe essere un semplice pretesto per insegnare ai giocatori come si combatte nello spazio in vista delle più impegnative schermaglie online, ma potrebbe riservare qualche sorpresa agli amanti della saga e di tutte le storie sbocciate nello spazio virtuale tra i film.