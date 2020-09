The Division gratis su Uplay fino all'8 settembre

Ubisoft sta regalando la versione PC di The Division su Uplay. Il gioco è gratis da oggi 1° settembre, dalle ore 9:00, fino al giorno 8 settembre 2020 alle ore 10:00. Avete una settimana per farlo vostro.

Dove scaricare The Division gratis per PC? Per farlo basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni a schermo. Naturalmente bisogna avere un account Uplay valido e senza restrizioni. Per scaricare il gioco bisogna inoltre installare il client di Uplay.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Division, in cui Pierpaolo Greco e Rosario Salatiello hanno scritto:

Le prime sessioni di The Division sono puro fascino, grazie al quale il gioco riesce a calamitare a sé chi si trova davanti allo schermo. La fase di apprendimento delle meccaniche e di scoperta dell'ambientazione porta il giocatore letteralmente a divorare le prime ore, complice anche una rappresentazione semplicemente da urlo delle strade di New York. Dopo l'abbuffata iniziale ha però il via la fase di digestione, in occasione della quale vengono fuori i difetti che abbiamo elencato nel corpo di questa recensione. Per fortuna, non si tratta di nulla che possa scalfire la qualità dei tanti pregi che The Division ha, ma è comunque un qualcosa di cui tener conto prima di effettuare l'acquisto di questo titolo. Nel lungo periodo, sarà il modo in cui Ubisoft gestirà i contenuti a fare la differenza: un endgame completamente focalizzato sul PvP ci sembra per ora un po' poco, ma già da qualche tempo si parla di raid ed elementi simili che dovrebbero dare corpo e varietà all'esperienza dei giocatori dopo il raggiungimento del livello 30.