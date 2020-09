Nintendo eShop, finalmente arrivano i rimborsi dei giochi prenotati

Finalmente sono arrivati i rimborsi dei titoli prenotati su Nintendo eShop. La novità è stata introdotta nelle ultime ore in Giappone, ma immaginiamo che presto sarà estesa anche al resto del mondo. Sostanzialmente ora gli utenti possono chiedere il rimborso dei giochi prenotati in formato digitale entro sette giorni dal lancio. Il rimborso può essere chiesto dal menù in cui vengono elencati i giochi prenotati.

Si tratta di un'ottima notizia che rende più amichevole per il consumatore l'eShop, dove fino a oggi non c'era un sistema che permettesse di chiedere il rimborso delle prenotazioni. Non siamo ancora lontanamente vicini alle garanzie date da negozi come Steam, GOG o Epic Games Store, ma è comunque un deciso passo in avanti.

Del resto sono anni che diversi enti internazionali chiedono che anche il mondo console si adegui e dia una maggiore libertà di scelta agli utenti, garantendo loro il diritto di avere indietro quanto speso in caso di ripensamento.