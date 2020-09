Minecraft aggiunge il supporto a PSVR

La prima novità legata al mondo PS VR riguarda uno dei giochi più venduti al mondo: Minecraft. Mojang, infatti, ha annunciato che questo mese il suo gioco aggiungerà il supporto alla VR anche su PS4 attraverso un nuovo aggiornamento.

Stando a quanto detto da Rog Carpenter, Executive Producer di Mojang Studios, l'aggiornamento era già in programma da quando Sony ha dato l'OK per introdurre il gioco multipiattaforma e la versione Bedrock su PlayStation 4.

Questa novità sarà disponibile per tutti attraverso un aggiornamento automatico e gratuito. Una volta scaricata la patch si potrà accedere a questa funzionalità. Sempre se si possiede un visore PlayStation VR. Per chi se lo stia chiedendo, Minecraft VR è lo stesso medesimo gioco di sempre, ma con in più la VR. La differenza è che ci sono tante nuove impostazioni e informazioni utili per personalizzare l'esperienza di gioco in VR in base alle esigenze del giocatore. Si potrò giocare a Minecraft in VR in due modalità principali: Immersive e Living Room.

Per muoversi si utilizzerà, come sempre, il DualShock 4.

Il gioco è stato creato in questi medi di pandemia grazie al supporto di SkyBox Labs e l'aiuto di Sony. Cosa ne pensate? Sapevate che Sony annuncerà una novità di PS VR al giorno fino a venerdì?