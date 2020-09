Kingpin: Reloaded, un video mostra le novità grafiche dell'edizione rimasterizzata

3D Realms ha pubblicato un nuovo video di Kingpin: Reloaded, per mostrare le differenze tra l'edizione originale e quella rimasterizzata. Per chi non lo conoscesse, diciamo che stiamo parlando di uno sparatutto in prima persona del 1999 ambientato nel mondo della criminalità organizzata, diventato famoso per i suoi temi forti e per la sua violenza brutale.

A gennaio 2020 3D Realms ha annunciato che lo avrebbe rimasterizzato e aggiornato usando Unity 3D come engine, migliorandone la grafica in diversi aspetti. Oggi ha finalmente mostrato i risultati del lavoro svolto finora.

Kingpin: Reloaded dovrebbe uscire entro la fine del 2020, nonostante il team di sviluppo abbia incontrato qualche problema in fase di conversione, tanto da essere stati costretti a cambiare engine. Inoltre, presto dovrebbero essere pubblicati dei nuovi video di gameplay e delle nuove immagini. Da notare che i puristi potranno giocarlo con la grafica originale, selezionando l'apposita opzione nel menù di configurazione.