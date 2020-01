Kingpin: Reloaded, 3D Realms annuncia un remaster del classico FPS datato 1999

3D Realms porta una nuova iniezione di nostalgia con Kingpin: Reloaded, remaster profondo dell'originale sparatutto in soggettiva Kingpin: Life of Crime del 1999.



Il vecchio Kingpin era costruito sull'engine classico di Quake II e la versione rifatta, consente di giocare l'originale in modalità classica oppure nella nuova veste dell'Enhanced Mode, con supporto per risoluzione 4K.



Tra le altre aggiunte e miglioramenti ci sono nuovi sistemi di quest e dialogo con i personaggi, oltre al supporto per il controller. Le nuove aggiunte dovrebbero donare un ulteriore spessore a Kingpin: Reloaded, con l'applicazione di elementi di simulazione più profondi dati appunto dal sistema di dialogo che dovrebbe consentire di reclutare gangster per completare alcune missioni, incrementare l'influenza di Thug nell'ambiente attraverso le quest e altro.



Pare inoltre che il gioco abbia una modalità "non violenta", cosa che sembra alquanto un controsenso considerando la storia del gioco, oltre a un nuovo sistema di danni ambientali. Non c'è ancora una data di uscita ma c'è intanto un trailer di annuncio, che potete vedere riportato qui sopra.