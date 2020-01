Left 4 Dead 3 in VR da parte di Valve confermato? Compare tra le slide di HTC in una conferenza

È ormai da qualche tempo che si parla di Left 4 Dead 3, possibilmente come gioco per VR, e un'ulteriore conferma, peraltro piuttosto attendibile, è arrivata nelle ore scorse durante una conferenza di HTC in Cina.



Alvin Wang Graylin, il presidente di HTC China, ha riportato sul suo stesso account Twitter alcune slide della sua presentazione nel corso della conferenza, tra le quali si legge chiaramente la presenza di Left 4 Dead 3 da parte di Valve come uno dei titoli principali destinati a guidare l'interesse del pubblico nell'ambito VR durante il 2020.



L'altro gioco è ovviamente Half-Life: Alyx, ma "LFD3", sigla decisamente poco confondibile, campeggia accanto al gioco Valve già annunciato, a significare un arrivo per il 2020 anche per il presunto Left 4 Dead 3. D'altra parte, l'esistenza di un Left 4 Dead VR era già stata ribadita da alcune voci di corridoio in prossimità dei Game Awards, ma la sua presentazione non si è poi concretizzata.



Considerando che il responsabile del leak è il presidente di HTC China in persona, viene da prendere per buone le informazioni: quantomeno sembra confermata l'esistenza di un Left 4 Dead per VR in sviluppo presso Valve, magari la tempistica potrebbe subire delle modifiche ma la prospettiva è ora molto più realistica.





A few slides from my talk tonight... pic.twitter.com/bHegijjZW1 — Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) January 17, 2020