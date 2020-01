Samsung Galaxy S20: specifiche tecniche spinte al massimo per i tre modelli, in base ad altri leak

Continuano ad emergere leak e informazioni su Samsung Galaxy S20, la nuova serie top di gamma per la compagnia coreana, che dipingono tre smartphone dalle specifiche tecniche veramente spinte al massimo.



I Samsung Galaxy S20 verranno ufficialmente svelati all'evento Unpacked dell'11 febbraio, dunque non manca ormai molto a sapere tutta la verità, ma vale la pena riportare anche questa nuova fuoriuscita di informazioni anche solo per avere un riepilogo generale piuttosto completo delle caratteristiche di tutte e tre i modelli previsti.



Samsung Galaxy S20 Ultra, S20 Plus e S20 condividono ovviamente molte caratteristiche tecniche, differenziandosi soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dello schermo e della batteria. Tutti e tre si basano su Android 10 e tutti utilizzano la soluzione con la fotocamera frontale immersa nel display, con il design "punch hole".



I tre display dovrebbero essere tutti a 120Hz, 3200x1440 con rapporto 20:9, ovviamente con densità di pixel differenti a favore dello schermo più piccolo, andando da 6,2 a 6,7 e 6,9 pollici di ampiezza. La batteria va invece da 4000mAh per il modello S20 standard a 4500mAh per il Galaxy S20 Plus fino a 5000mAh per il Galaxy S20 Ultra.



Un riepilogo generale di tutte le varie caratteristiche e differenze tra le tre varianti di Samsung Galaxy S20 è visibile nell'immagine qua sotto, pubblicata da MySmartPrice e relative ai modelli 5G.