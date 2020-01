Disney rimuove il nome Fox e trasforma in 20th Century Studios

Con la mega-acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney sono arrivati degli ovvi sconvolgimenti all'interno degli studios, con chiusura di divisioni e cancellazione di numerosi progetti in corso, a cui si aggiunge anche la rimozione totale del nome Fox dalla casa cinematografica.



Disney ha dunque deciso che 20th Century Fox si chiamerà d'ora in poi 20th Century Studios, allo stesso modo Fox Searchlight Pictures diventerà Searchlight Pictures, dimostrando proprio un'avversione particolare per il nome Fox, a quanto pare.



A questo punto, attendiamo di vedere se alcuni cambiamenti possano giungere anche ai canali televisivi 20th Century Fox Television e Fox 21 Television, anche se abbiamo già una mezza idea di cosa possa succedere.



Sembra una cosa da poco ma anche un cambiamento marginale di questo tipo determina una serie di movimenti a catena all'interno dell'organizzazione degli studios, in attesa di capire se vi siano altre modifiche all'assetto e all'organigramma delle compagnie.



La rimozione del nome Fox potrebbe inoltre essere stata decisa da Disney per creare una distinzione netta da Fox Corporation, che è ancora in vita con le parti che sono rimaste al di fuori dell'acquisizione da parte della major cinematografica.