Samsung Galaxy S20, zoom ottico: nuovi leak sul valore dell'ingrandimento

Samsung Galaxy S20 vanterà uno zoom ottico 10X, come si vociferava, oppure il valore dell'ingrandimento sarà differente? Stando agli ultimi leak, la seconda ipotesi è quella più probabile.



Un report pubblicato da The Elec indica infatti come Samsung stia facendo produrre dei prisma per un ingrandimento a 5X sul Galaxy S20, e la notizia pare sia stata confermata da un produttore sudcoreano di componenti ottici.



È dunque possibile che uno zoom ottico 10X venga effettivamente utilizzato solo sul Galaxy S20 Ultra, mentre per gli altri modelli l'azienda opterà per un più abbordabile ingrandimento a 5X.



Certo, è anche possibile che alla fine tutte le versioni del terminale includano un ingrandimento a 5X, ma in tal caso gli smartphone della famiglia Huawei P40 finirebbero per essere i primi a integrare uno zoom ottico 10X.