PlayStation Store, due giochi PS4 venduti a 99 centesimi l'uno

Attualmente su PlayStation Store ci sono due giochi per PS4 venduti a 99 centesimi di euro l'uno che sicuramente interesseranno a chi vuole giocare qualcosa di nuovo risparmiando un bel po'.



I due giochi in questione sono SHINY - A Robotic Adventure, un divertente platform game con elementi adventure che offre 20 livelli di gioco, e Defunct, un'avventura indie incentrata sulla velocità.



Da notare che in entrambi i casi gli abbonati PS Plus possono risparmiare un ulteriore 5% sul prezzo finale, rendendolo ancora più conveniente. Certo, non sono due capolavori, ma sono due titoli divertenti che faranno sicuramente piacere a chi cerca qualcosa di leggero e non vive di pregiudizi.