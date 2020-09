PSVR: tante novità e sconti in arrivo nei prossimi giorni, nessuna legata a PS5

Sony ha annunciato che a partire da oggi e per i prossimi giorni ha in serbo tante novità e diversi sconti per PSVR, La prima dovrebbe arrivare oggi. Quello che Sony vuole sottolineare è che nessuno dei prossimi annunci riguarderà, però, riguarderà PS5.

Come scritto sul PSBlog la prima novità è arrivata oggi e, ironicamente, arriva da Microsoft. Si tratta infatti del supporto a PSVR per Minecraft. A partire da domani, sempre alle 16, ci saranno grandi novità per la periferica.

Contemporaneamente su PS Store dal mercoledì 9 settembre 2020 fino al 23 dello stesso mese ci sarà una promozione dedicata ai giochi PS VR. I giochi che saranno scontati sono molteplici, tra i quali ci saranno i seguenti:

Mercoledì sarà annunciato l'elenco completo.

Cosa ne pensate di queste novità? Cosa vi aspettate?