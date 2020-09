Crysis Remastered per PC include un preset chiamato "Ci gira Crysis?"

La versione PC di Crysis Remastered include un preset denominato Ci gira Crysis? Si tratta di una modalità pensata per spremere al massimo la vostra configurazione, ma anche di uno scherzoso easter egg.

"Ci gira Crysis?" è infatti diventato un meme leggendario, forte del fatto che lo sparatutto sviluppato da Crytek si è subito imposto come un vero e proprio benchmark per testare le capacità dell'hardware in nostro possesso.

Basterà questo affettuoso omaggio a calcellare il fastidio derivante dal rinvio di Crysis Remastered? Il gioco farà il proprio debutto su PC, PS4 e Xbox One il 18 settembre, ma sarebbe dovuto arrivare qualche settimana prima.

"Vogliamo che sappiate che abbiamo visto tutte le reazioni, quelle positive e quelle negative, e che vi ascoltiamo", aveva dichiarato ai tempi il team di sviluppo tedesco, sottolineando che il tempo extra sarebbe servito per abbellire ulteriormente Crysis Remastered e fare in modo che soddisfasse le alte aspettative degli utenti.

Today's post is dedicated to our PC community!

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings - exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe