Kingdom Hearts: Melody of Memory, gli sviluppatori ci raccontano il gioco

Sulla carta, Kingdom Hearts: Melody of Memory era un progetto del tutto prevedibile. Nei quasi vent'anni passati dalla prima avventura di Sora, i fan della serie hanno imparato a convivere con continui colpi di scena, singolari scelte autoriali del suo eccentrico creatore, ed episodi (guai a chiamarli spin-off!) che sperimentano con generi e meccaniche differenti, ma che contribuiscono tutti ad arricchire un unico mosaico narrativo. La saga di Kingdom Hearts ha già proposto in più occasioni dei mini-giochi musicali, e con una colonna sonora così ricca e melodie tanto apprezzate era solo questione di tempo prima che il franchise mettesse ufficialmente piede nel genere dei rhythm game . Nondimeno, l' annuncio di Kingdom Hearts: Melody of Memory sembra aver preso in contropiede quella parte della fanbase che non si aspettava di vedere un gioco musicale raccogliere il testimone di Kingdom Hearts 3 Re:mind e raccontare una storia che - scopriremo quanto e come - ruoterà attorno al personaggio di Kairi .

Theatrhythm Kingdom Hearts

Nato dalla collaborazione di Square-Enix con il team Indieszero, Kingdom Hearts: Melody of Memory nasce a tutti gli effetti come un nuovo capitolo della serie musicale Theatrhythm, dopo l'ottima accoglienza di Theatrhythm Final Fantasy e Theatrhythm Dragon Quest (quest'ultimo mai uscito dal Giappone). "L'idea è nata cinque anni fa", ci ha raccontato il producer Ichiro Hazama. "Io e il director Masanobu Suzui ci siamo ritrovati a discutere su che direzione prendere con la serie Theatrhythm, ed entrambi eravamo d'accordo su una cosa: per un nuovo capitolo volevamo usare le musiche della serie Kingdom Hearts. Quando abbiamo avuto quella prima chiacchierata non potevamo ancora iniziare a lavorarci, quindi abbiamo conservato l'idea in un cassetto finché non ne abbiamo finalmente discusso con Nomura". Tuttavia, come tutto quello che riguarda Kingdom Hearts, prima che i lavori potessero iniziare bisognava ottenere il via libera da Disney, ma stando alle parole di Hazama, il colosso americano è stato più che entusiasta all'idea di un gioco musicale basato sulla serie.

Sarà inclusa una modalità cooperativa in locale e diverse opzioni per il gioco online

Selezionare gli oltre 140 brani che faranno parte della tracklist di Kingdom Hearts: Melody of Memory, a detta del team ha richiesto un lavoro di ricerca e di scrematura importante, specialmente considerando l'enorme quantità di musiche che negli anni hanno arricchito la colonna sonora della serie. "Oggi abbiamo tra le 600 e 700 canzoni da cui attingere, e molti sono brani assolutamente iconici", ci spiega il director Masanobu Suzui. "Per prima cosa abbiamo stilato un'enorme lista di tutti i brani della serie, e abbiamo cominciato a selezionare quelli da includere considerando diversi fattori. Per esempio guardando alla scaletta dei concerti orchestrati di Kingdom Hearts che si tengono in giro per il mondo: i brani che vengono suonati in quegli eventi rappresentano già una selezione delle musiche più apprezzate e popolari, quelle con cui il pubblico ha più familiarità. Abbiamo anche tenuto d'occhio sondaggi e classifiche fatte tra i fan, per avere un'idea della popolarità di certi brani".

Come da tradizione, si viaggerà da un mondo all'altro a bordo della Gummiship

Ma il lavoro di selezione dei brani non si è limitato solo al cercare su Google e su YouTube le Top 10 delle musiche migliori secondo i fan. Come suggerisce il titolo, Kingdom Hearts: Melody of Memory vuole essere un percorso che guarda indietro alla storia della serie e riassume, attraverso la musica e i ricordi, gli eventi più importanti dei capitoli precedenti. La modalità principale, chiamata World Tour, ci vedrà rivivere la trama della serie visitando le ambientazioni più iconiche, dalle Isole del Destino ad Agrabah, da Crepuscopoli al Monte Olimpo. "Poiché dev'essere un riassunto della storia", continua Suzui, "abbiamo pensato che alcuni brani fossero essenziali. C'erano degli stage che volevamo inserire a tutti i costi e per ognuno di questi abbiamo dovuto cercare il brano più adatto. In alcuni casi c'è stato molto dibattito all'interno del team, riguardo a quali brani inserire in determinati scenari, dedicendo cos'era meglio per ogni livello senza farci influenzare troppo dai nostri gusti personali".

Il percorso messo in piedi dal team di sviluppo permetterà di apprezzare anche il modo in cui le musicalità sono cambiate, si sono arricchite e sono evolute nel corso della serie, sebbene l'intera tracklist di Melody of Memory includerà solo le versioni originali di ciascun brano, e non saranno presenti remix o adattamenti inediti creati appositamente per il gioco. Sfortunatamente non sarà possibile selezionare tra le diverse versioni della stessa canzone: l'iconica Passion sarà presente solo nell'edizione giapponese del gioco, mentre la versione americana e quella europea conterranno Sanctuary, la sua controparte cantata in lingua inglese sempre da Utada Hikaru. Lo stesso discorso vale per tutti quei brani cantati in entrambe le lingue (come "Let it Go" e "Under the Sea") e che da noi saranno accessibili unicamente in inglese.

Nelle boss battle ci si sposta attorno al nemico ma la sostanza non cambia: bisogna colpire i tasti giusti a tempo di musica

A differenza di Theatrhythm Final Fantasy, che è stato arricchito con nuove musiche nei mesi che hanno seguito l'uscita, Hazama ci ha confidato che la pubblicazione di DLC non è attualmente nei piani di Kingdom Hearts: Melody of Memory, e che la tracklist del gioco è da considerarsi definitiva. Accedere a tutti e 140+ brani non sarà tuttavia una passeggiata: una parte delle musiche e delle canzoni verrà sbloccata semplicemente avanzando nella modalità World Tour e portando a termine i normali livelli. Qui i personaggi del party sono predefiniti e vengono selezionati dal gioco in base allo scenario e alla storia: "Ovviamente non puoi usare personaggi Disney in un mondo a cui non appartengono", spiega Suzui. "È il gioco che sostituisce i personaggi in base alla storia e all'ambientazione, ma il giocatore avrà la possibilità di affrontare un livello senza l'aiuto dei compagni di party, e in questo modo otterrà un bonus per puntare a un punteggio più alto".

In Melody of Memory ci saranno tuttavia diversi brani speciali, chiamati "Memory Dive" e legati ai ricordi di particolari personaggi. Alcune canzoni saranno ad esempio legate alle memorie di Sora, e per potervi accedere bisognerà sintetizzare degli oggetti che si raccolgono affrontando i livelli regolari. Sbloccare nuove tracce non sarà l'unico stimolo a rigiocare più e più volte gli stessi livelli. Al di là di alcuni obiettivi da portare a termine, e dell'ovvio incentivo a migliorare il proprio punteggio, Suzui e il suo team si sono premurati di inserire in Melody of Memory tutta una serie di collezionabili e contenuti extra, come illustrazioni, fondali, Keyblade, vetrate decorate e cinematiche d'intermezzo. Si tratta di elementi che, se da un lato rappresentano un modo furbo e veloce di aggiungere contenuti sbloccabili al gioco, dall'altro contribuiscono a pizzicare la nostalgia degli appassionati, un escamotage che gli sviluppatori hanno imparato lavorando alla serie Theathrythm.