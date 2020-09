Xbox Series S, il design scatena gli utenti: è uno stereo o un giradischi?

Microsoft ha finalmente svelato il design di Xbox Series S e subito gli utenti più creativi si sono scatenati trovando le similitudini più assurde. C'è chi paragona la console ad uno stereo anni '80 e chi ad un moderno giradischi. Ma c'è anche chi trova più di un antenato in casa Microsoft.

Andiamo, però, con ordine. È notizia di pochi minuti fa: Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Series S, costerà 299 dollari ed è l'Xbox più piccola di sempre. Fughiamo anche ogni dubbio: a noi il design piace, lo troviamo minimalista ed elegante.

Questo però non ha impedito ai bontemponi che popolano l'internet di trovare le più folli similitudini tra il suo design e letteralmente la qualunque. Per esempio c'è chi l'ha paragonata all'altoparlante che si usa nei drive-in per fare gli ordini.

C'è anche chi paragona la console con gli enormi stereo che andavano tanto di moda negli anni '80 o ad un moderno giradischi.

Confira os melhores memes do Xbox Series S https://t.co/s3wmoZMOXD — Xbox Game Pass Portugal (@XboxGamePassPT) September 8, 2020

Poi si passa a casse bluetooth, a lavatrici o il retro dei Windows Phone.

im loving the new xbox series s pic.twitter.com/WTlJ3kadJB — TheDumbMan64 (@DjFoste34463518) September 8, 2020

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 — Mark Medina | IGN (@Mark_Medina) September 8, 2020

La vera fonte di ispirazione, però, oltre all'Xbox One S è probabilmente un'altro apprezzatissimo accessorio di casa Xbox: l'Adaptive Controller. Il colore bianco, il grosso cerchio nero al centro e le forme squadrate sono davvero simili. Cosa ne pensate? A questo indirizzo potrete trovare decine di altri esempi.