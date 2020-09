Fortnite Stagione 4, il Museo del Collezionista sta arrivando: ecco la sua posizione

Epic Games ha intenzione di modificare la mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, arricchendola di volta in volta di nuove aree ispirate all'universo Marvel. Toccherà presto anche ai luoghi di un personaggio discretamente noto dei fumetti (e dei film dei Guardiani della Galassia): il Collezionista.

Il Museo del Collezionista sta per arrivare su Fortnite Stagione 4: lo ha svelato dapprima Hypex, poi anche il leaker e dataminer Shiina; il debutto all'interno della mappa di gioco di Epic Games dovrebbe avvenire entro una quindicina di ore, quindi presumibilmente nella giornata di domani domenica 6 settembre 2020.

Possiamo anche parlarvi in anticipo della sua posizione sulla mappa: il Museo del Collezionista sarà liberamente visitabile a sud di Corso Commercio, poco prima della montagna innevata. Naturalmente, come vera e propria area di gioco, sarà munito di forzieri e scatole di munizioni, nonché naturalmente di tante altre chicche legate all'Universo Marvel. Possiamo fornirvi solo un'immagine in anteprima, ma di certo torneremo a parlarvene in un secondo momento.

Date anche un'occhiata alle sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 4, così da aumentare rapidamente il livello del vostro Pass Battaglia.

The Collector's Museum of Guardians of the Galaxy should appear In-Game in ~20 hours, according to @HYPEX. pic.twitter.com/r16vi9r4MK — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) September 5, 2020