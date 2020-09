Cyberpunk 2077 avrà più DLC ed espansioni di The Witcher 3, reveal prima dell'uscita

Cyberpunk 2077 vanterà una quantità di DLC ed espansioni superiore rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt. Stando alle parole di CD Projekt RED, questi contenuti verranno presentati prima dell'uscita del gioco.

"Potete aspettarvi un percorso simile a quello che abbiamo compiuto dopo il lancio di The Witcher 3: Wild Hunt", ha dichiarato Adam Kicinski, presidente dello studio polacco, nel corso di una conference call con gli investitori.

"Anzi, in effetti il supporto post-lancio sarà più ricco rispetto a The Witcher 3. Non scenderemo nei dettagli oggi, ma tutto verrà chiarito prima dell'uscita di Cyberpunk 2077", ha continuato Kicinski.

"I nostri piani per il post-lancio verranno rivelati man mano che ci avvicineremo alla release. Forniremo i dettagli per una serie di DLC gratuiti ed espansioni: come ho detto, tutto vi sarà chiaro a breve."

Cyberpunk 2077 farà il proprio debutto nei negozi il 19 novembre nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con le versioni PS5 e Xbox Series X in arrivo più avanti.