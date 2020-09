NVIDIA RTX 3070 minaccia Xbox Series X ma non PS5, secondo Digital Foundry

L'appena annunciata NVIDIA RTX 3070 rappresenta una seria minaccia per Xbox Series X ma non per PS5, stando a quanto dichiarato da Richard Leadbetter di Digital Fondry.

Il perché è presto detto: con un prezzo pari a 519 euro e performance superiori rispetto alla console Microsoft, la RTX 3070 costituirà una scelta non obbligata ma quasi per qualsiasi possessore di PC.

L'acquisto di una Xbox Series X potrebbe infatti richiedere una cifra superiore, in cambio però di una qualità visiva inferiore se confrontata appunto con una RTX 3070 nell'ambito degli stessi giochi first party.

Lo stesso discorso, chiarisce Leadbetter, non può essere fatto per PlayStation 5: la console Sony vanterà anch'essa prestazioni inferiori rispetto alla RTX 3070, ma offrirà contenuti esclusivi che probabilmente non saranno disponibili su PC.

Si tratta insomma di considerazioni molto pratiche dal punto di vista di un utente che si trova di fronte alla scelta di cosa comprare: come accaduto in passato, chi dispone già di un PC da gaming potrebbe considerare superfluo prendere una Xbox Series X.