Comet, volantino Sottocosto e riparti al top: offerte su PS4 e Nintendo Switch Lite

Comet ha lanciato il nuovo Volantino, Sottocosto e riparti al top, che include offerte sull'acquisto di PS4 in bundle con Marvel's Avengers, The Last of Us 2 e Nintendo Switch Lite.

Nello specifico, è possibile acquistare presso i negozi della catena una PlayStation 4 standard da 500 GB con Marvel's Avengers al prezzo di 299,99 euro anziché 379,99, per un risparmio di quasi il 20%.

Restando in tema PS4, è disponibile in promozione anche The Last of Us 2, il secondo capitolo della straordinaria serie firmata Naughty Dog, al prezzo di 49,99 euro anziché 74,99 per un risparmio del 33%.

Infine Nintendo Switch Lite: la versione solo portatile della console giapponese viene venduta da Comet in tutte le colorazioni disponibili al prezzo di 199 euro anziché 219, per un risparmio di circa il 9%.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.