Fortnite, modifiche al negozio in arrivo: forse finalmente ci sarà più spazio

Stando ad alcune recentissime indiscrezioni, gli sviluppatori di Epic Games starebbero lavorando a delle modifiche per il negozio di Fortnite Battaglia Reale. Le novità dei mesi estivi, che hanno già portato ad un abbassamento permanente dei prezzi dei V-buck, non accennano dunque ad arrestarsi.

La notizia arriva dal dataminer e leaker FireMonkey, che curiosando tra i file di gioco di Fortnite Stagione 4 ha trovato delle stringhe molto eloquenti: vi sono delle modifiche in corso per il negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale, anche se non ancora abilitate ufficialmente. In particolare, risalta una nuova sezione nota come "Cataba", nome chiaramente in codice e che non permette di farsi un'idea circa la tipologia di contenuti che andrà a contenere.

Ciò che è davvero importante, però, è che probabilmente (finalmente) nel negozio di Fortnite ci sarà più spazio. Lo shop è rimasto sostanzialmente immutato in tre anni di vita del titolo di Epic Games, e i giocatori si sono sempre lamentati per il poco spazio a disposizione per una quantità incredibile di oggetti cosmetici a pagamento che continua ad aumentare di aggiornamento in aggiornamento.

Quando verrà introdotto il nuovo negozio? Già con la Stagione 4 di Fortnite a tema Marvel? Più avanti? Non è dato saperlo per ora, ma vi terremo aggiornati. Intanto avete già acquistato il Pacchetto Il Serpente di strada?

Sat on this one for a minute to think about it. In my personal opinion, I feel a fully blown shop rework may be happening behind the scenes. I say this because a shop tab codenamed "Cataba" has been in the work for multiple updates now. pic.twitter.com/POta0dlnWv — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) September 2, 2020