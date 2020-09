Left 4 Dead 2: The Last Stand, update in uscita a breve: ecco il trailer ufficiale

Left 4 Dead 2 vedrà a breve l'uscita dell'update The Last Stand, realizzato dalla community ma riconosciuto ufficialmente da Valve, con tanto di teaser trailer.

Perse le speranze sull'arrivo di Left 4 Dead 3, i possessori del secondo episodio della serie potranno consolarsi con quella che si pone a tutti gli effetti come un'espansione, e che include una nuova campagna basata sulla mappa The Last Stand di Left 4 Dead.

In questa missione i quattro sopravvissuti prenderanno un percorso alternativo, diverso da quello originale, muovendosi all'interno di una zona sconosciuta in cerca di riparo dalle orde di zombie che ormai dominano il mondo.

Gli autori di The Last Stand, che come detto appartengono alla community di Left 4 Dead, promettono tuttavia ulteriori sorprese per questo aggiornamento. Di che si tratta esattamente? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po'.

Qui in calce, nel frattempo, trovate il secondo teaser ufficiale di Left 4 Dead 2: The Last Stand.