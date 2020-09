Fortnite, come guidare un motoscafo sotto ponti di colori diversi

Si chiama Guida un motoscafo sotto ponti di colori diversi ed è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 (Settimana 2) che dovrete completare entro la fine della stagione in corso. Non c'è fretta, ma volete completare il Pass Battaglia e sbloccare Iron Man, non è vero? Allora dovrete portarla a termine, e questa guida vi servirà.

Per completare la sfida dovete capire come guidare un motoscafo sotto ponti di colori diversi. Non è nulla di troppo complesso, anche considerando che potrete agire in partite differenti, per esempio visitando i primi due ponti in un match, e poi gli altri in match successivi. Basta tenere a mente la posizione dei ponti e il modus operandi. Altre sfide della Settimana 2 di Fortnite sono ben più complesse.

Il motoscafo potrete trovarlo presso molti luoghi della mappa di gioco: per esempio a Brughiere Brumose, al Pantano Palpitante, oppure attorno all'Autorità. I ponti invece, in un certo modo, "circondano" le aree abitate della mappa di gioco. Quelli colorati si trovano a sud di Parco Pacifico (ora Dominio di Doom), poi a nord del Pantano Palpitante, ad est di Brughiere Brumose, e a nord-est del Parco Pacifico, ancora una volta.

Sono tutti fiumi e corsi d'acqua immediatamente visibili e facilmente percorribili, ma eccovi un video che potrete seguire passo passo per non sbagliarvi; dovrete necessariamente usare una barca, non valgono purtroppo elicotteri o macchine.