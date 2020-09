Super Mario 3D All-Stars: un video compara le versioni Switch e N64 di Super Mario 64

Un video compara la versione di Super Mario 64 contenuta nella collezione Super Mario 3D All-Stars col gioco originale per Nintendo 64. Il gioco uscirà su Nintendo Switch il prossimo 18 settembre e sarà disponibile per la vendita solo fino al marzo del 2021.

Questa collezione racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un'esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 18 settembre. Sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021.

Per comprendere i miglioramenti di questa collezione i colleghi di GameXplain hanno creato un video comparativo che mette a confronto la versione per Nintendo Switch di Super Mario 64 con l'originale per Nintendo 64. Da questo confronto si può vedere come la risoluzione maggiore della versione per Nintendo Switch garantisca al gioco una maggiore pulizia generale, nonostante i livelli siano pressoché identici.

Se dal punto di vista grafico occorrerà scoprire se bastano questi miglioramenti per rendere godibile il gioco anche nel 2020, siamo sicuri che dal punto di vista del gameplay questo capolavoro non ha perso un briciolo del suo smalto.

Cosa ne dite del lavoro di Nintendo? Sapevate che Super Mario 3D World su Nintendo Switch sembra più veloce che su Wii U?