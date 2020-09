Xbox Series X, prezzo svelato dalle Pringles? Sembra essere alto

Xbox Series X potrebbe avere un prezzo alto come temuto da molti, stando a un possibile leak derivato nientemeno che dalle Pringles, le celebri patatine protagoniste di un'iniziativa promozionale collegata a Microsoft e alla nuova console in Sudafrica.

Si parla di oltre 600 euro, ovvero la soglia massima che ricorre da tempo parlando dei prezzi della next gen ma che si spera sempre non venga raggiunta da PS5 o Xbox Series X, memori peraltro dell'avvio accidentato di PS3 lanciata proprio a tale prezzo in Europa.

Tuttavia si tratta comunque di una voce di corridoio e l'informazione arriva peraltro per vie traverse: il prezzo viene dedotto dal montepremi messo a disposizione in un nuovo concorso legato alle Pringles in Sudafrica, come riportato da WCCFTech.

In palio ci sono 46 console Xbox Series X per un valore totale di R621.000 nella moneta locale: dividendo il valore per il numero delle console si ottiene un prezzo di 13500 per ognuna, corrispondente a oltre 600 euro, una cifra decisamente alta.

Ovviamente la questione è molto dubbia, soprattutto perché non è detto che la semplice suddivisione del valore del montepremi per il numero di console possa riferirsi al prezzo preciso di ogni Xbox Series X, dunque prendiamo il tutto solo come una speculazione sulla base di prove non proprio solidissime e restando in attesa di informazioni certe da parte di Microsoft. Inoltre, come riportato dall'utente Twitter qui sotto, il Sudafrica ha normalmente prezzi più alti dello standard del mercato negli altri paesi per quanto riguarda gli oggetti tecnologici, dunque una conversione diretta del prezzo ha poco senso.

D'altronde, proprio in questi giorni Microsoft ha ribadito che il prezzo verrà svelato quando saranno "pronti", dunque permane il mistero sul costo di Xbox Series X e sulla sua data di uscita, in attesa di una nuova conferenza da Microsoft possibilmente nel corso di settembre, considerando che la next gen non sarà presente al TGS 2020.