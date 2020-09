Xbox Series X: il prezzo verrà svelato "quando saremo pronti", dice un executive Microsoft

Xbox Series X non ha ancora un prezzo né una data di uscita, almeno stando a quanto riferito finora in maniera ufficiale al pubblico, e considerando che mancano ormai poco più di due mesi al lancio la situazione comincia ad essere alquanto bizzarra, tuttavia a quanto pare in Microsoft non sono ancora pronti a svelare le informazioni relative al prezzo.

Sembra evidente che Sony e Microsoft stiano giocando a nascondino su prezzo e data di uscita di PS5 e Xbox Series X, ma bisogna anche dire che siamo ancora in piena emergenza sanitaria, con le misure di distanziamento imposte dalla pandemia da coronavirus che complicano tutti i lavori e anche il lancio di nuove console diventa affare complesso.

Qualcuno ogni tanto prova a stuzzicare qualche responsabile di una delle due compagnie per cercare di avere qualche indizio, vista la situazione, ma il muro di silenzio non si riesce ad abbattere, come visto in questo caso: nella fattispecie, l'utente Twitter Zero ha riferito "Trovo piuttosto folle che né Xbox né PlayStation abbiano ancora svelato i prezzi né quando le console arrivino quando mancano due mesi al possibile lancio. La gente deve sapere quanto dovrà spendere", ha affermato in maniera piuttosto condivisibile.

Dunque ha provato a rivolgersi a Samuel Bateman, executive Microsoft che si occupa del marketing Xbox nel Regno Unito, chiedendo "So che questa decisione non ti riguarda direttamente ma credo che si sia andati veramente troppo oltre come tempi". Tuttavia, la risposta non è arrivata nemmeno in questo caso.

"Capisco che tutti siano emozionati e so che le persone vogliono programmare gli acquisti e altro", ha risposto Bateman, "Vi faremo sapere appena saremo pronti", ha aggiunto. Dunque, a quanto pare, Microsoft non è ancora "pronta" ad annunciare il prezzo di Xbox Series X.

D'altronde, nonostante la presenza di Microsoft abbiamo saputo proprio oggi che Xbox Series X non sarà presente al TGS 2020 con nuove informazioni, dunque ci aspettiamo qualche altro evento specifico probabilmente per il mese di settembre. Nel frattempo, Xbox Series X è la tecnologia più desiderata della Gamescom 2020, in base agli award assegnati.