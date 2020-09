Pokemonmastersex, l'hashtag ha scatenato l'ironia dei social

L'hashtag #Pokemonmastersex ha scatenato l'ironia dei social network per i motivi che potete bene immaginare, portando alla produzione di moltissimi meme a tema.

Recentemente il gioco mobile Pokémon Masters di DeNA per The Pokémon Company ha guadagnato un EX nel titolo, diventando Pokémon Masters EX. Fin qui niente di male, ma appena il nuovo titolo è stato trasformato in hashtag a fini di marketing è scoppiato un putiferio.

Naturalmente non vi sarà sfuggita l'ambiguità della parola Pokemonmastersex, letta subito da molti come Pokemon-master-sex, nonostante su Twitter sia accompagnata da un piccolo sprite per niente ammiccante.

Chissà che non si tratti di una trovata per rilanciare in qualche modo il gioco. Del resto non è una pubblicità particolarmente negativa. Anzi, gli utenti si stanno divertendo parecchio con questa svista, come dimostrano gli esempi sottostanti: