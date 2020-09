Nvidia GeForce RTX 3070 Ti confermata da Lenovo, con 16 GB di memoria

C'è anche una Nvidia GeForce RTX 3070 Ti in arrivo, a quanto pare, con la conferma dell'esistenza della nuova GPU che pare confermata da Lenovo nonostante non sia stata annunciata ufficialmente dalla compagnia produttrice, dotata peraltro di 16 GB di memoria video dedicata.

Oltre a RTX 3070, 3080 e 3090, dunque, è in arrivo anche una ulteriore scelta che si pone come una via di mezzo tra l'entry level (per così dire, in attesa magari di una 3060 se sia destinata a uscire) e la flagship della serie Ampere da parte di Nvidia.

La GeForce RTX 3070 Ti dovrebbe avere 16 GB di memoria video su un bus a 256-bit, secondo quanto riferito da Lenovo sulla serie Legion T7, in cui compare un modello basato su questo taglio inedito delle schede grafiche Nvidia, in attesa di eventuali conferme.

Tuttavia, non emergono altri dettagli al riguardo e il tutto potrebbe essere anche un errore del produttore, dunque rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione. Considerando lo slittamento in termini di rapporto tra potenza e prezzo delle nuove schede, una versione Ti della 3070 potrebbe starci, considerando che potrebbe avere una notevole diffusione ponendosi vicina alla 3080 ma con un prezzo più accessibile a una quantità più ampia di persone.

Per saperne di più sulle nuove schede grafiche Nvidia, vi rimandiamo a tutte le informazioni della presentazione ufficiale.