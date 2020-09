Dark Souls Remastered: giocatore italiano lo finisce senza essere colpito, usando solo i piedi

Un giocatore italiano, Marco AKA Markish su Twitch e YouTube, ha compiuto un'impresa degna di ammirazione e di entrare negli annali del mondo dei videogiochi: ha finito Dark Souls Remastered senza farsi colpire e, soprattutto, usando solo i piedi. Sì, avete capito bene: niente mani.

La notizia farà sicuramente felici gli appassionati di imprese videoludiche da record, nonché qualche feticista dei piedi. Per la cronaca, Markish ha utilizzato un controller di Xbox 360 per giocare e ha dimostrato una conoscenza di Dark Souls Remastered davvero invidiabile. Probabilmente ha giocato ore... e ore... e ore (se ci legge può dirci quante nei commenti) per conseguire questo risultato.

Stando a quanto ci ha scritto per email, è stato il primo al mondo a essere riuscito in una simile impresa e la sua run è stata "approvata dal team internazionale delle no hit di cui fa parte anche SquillaKilla". Insomma, il suo risultato è stato riconosciuto a livello internazionale.

Cosa aggiungere? Complimenti al nostro eroe per la dedizione e la capacità dimostrata, decisamente non da tutti. Per la cronaca, in testa alla notizia trovate la registrazione della run.