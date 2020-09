Nvidia: un video riassume le meraviglie delle RTX 3000, la vera next-gen

Nvidia ha pubblicato un video per riassumere le meraviglie possibili con le schede della serie RTX 3000, in particolare il ray tracing in tempo reale di giochi come Cyberpunk 2077 e Fortnite, e l'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell'immagine.

Il filmato, che trovate in testa alla notizia, è abbastanza esplicativo e se vogliamo è l'assaggio più concreto di quella che sarà la vera next-gen nei prossimi anni. In effetti il salto in avanti rispetto alle già performantissime schede della serie RTX 2000 è enorme e evidente, con il dominio ormai completo dei 4K a 60fps e un primo assaggio delle meraviglie degli 8K. Considerando che siamo ancora alle prime applicazioni, c'è di che essere eccitati da ciò che ci aspetta.

Per il resto vi ricordiamo che Nvidia ha presentato le sue nuove schede video fornendo tutti i dettagli, compresi data di disponibilità e prezzi.