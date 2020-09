Fall Guys giocato con indosso un vibratore fa tutto un altro effetto

Fall Guys si può giocare anche con un vibratore indosso, come ha dimostrato la reporter di Daily Dot Ana Valens, che nella vita si occupa di argomenti relativi al sesso e alla sessualità e a cui non è sfuggito il fenomeno del momento.

La donna ha collegato il vibratore al PC e ha quindi avviato l'Intiface Game Haptics Router, un software di Kyle Machulis che serve a dirottare l'input delle vibrazioni dei controller verso i sex toys, compatibile con tutti i giochi che supportano nativamente i controller Xbox e con la maggior parte dei giochi VR sviluppati usando Unity. Quindi ha mostrato in streaming il risultato ottenuto, posizionando l'oggetto in modo che fosse ben visibile.

Stando ad Ana, giocare Fall Guys con il vibratore l'ha aiutata a capire quanto le vibrazioni del gioco siano state studiate nel dettaglio per aumentare il coinvolgimento dei giocatori: "Giocare con un vibratore mi ha fatto capire quanto lavoro ci vuole per rendere coinvolgente un gioco, in modi spesso molto semplici ma che i giocatori danno per scontati."

Per il resto vi ricordiamo che Fall Guys di Mediatonic è disponibile per PC e PS4. Si tratta indubbiamente del fenomeno del momento, come dimostrano il moltiplicarsi di simpatici aneddoti a esso legati.