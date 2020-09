Fall Guys: Neil Druckman di Naughty Dog è un grande fan

Il fenomeno Fall Guys non accenna ad arrestarsi: quello che stupisce, però, non è il successo tra i giocatori comuni, quanto tra gli addetti ai lavori. Tra i fan dichiarati, per esempio, c'è Neil Druckmann, writer e director di The Last of Us 2 per conto di Naughty Dog, che ha postato su Twitter le sue (ottime) performance.

È impossibile ignorare il successo di Fall Guys: quotidianamente diversi milioni di persone si sfidano a questa versione videoludica di Mai Dire Banzai. Tra di essi, però, si celano anche tanti "vip" che non nascondono il loro amore per questo gioco.

Alcuni giorno fa vi parlavamo di Yoko Taro che ha contattato Mediatonic per avere delle skin a tema Nier: Automata, adesso è invece il turno di uno dei personaggi più in vista dell'industria: Neil Druckmann.

Seppellita l'ascia di guerra e dimenticate le polemiche che hanno travolto il bellissimo The Last of Us 2, il director di Naughty Dog sembra essersi appassionato a questo gioco, tanto da aver conseguito risultati eccellenti, come un round perfetto.

Nonostante l'aura impegnata e un po' intellettuale che lo circonda, Druckmann si è lasciato catturare da un gioco dalle tematiche e dallo stile diametralmente opposto rispetto a The Last of Us 2. Nonostante questo il fascino e la follia di Fall Guys ha conquistato persino lui.

Cosa ne pensate? È un fenomeno destinato ad arenarsi o l'alba di un nuovo Fortnite?