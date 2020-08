Fall Guys: le skin di Nier: Automata potrebbero arrivare presto, le vuole Yoko Taro

Il successo di Fall Guys non accenna a diminuire: sono già otto i milioni di giocatori che si stanno sfidando su PS4 e PC. Tra di essi ci sono anche dei giocatori speciali: uno di questi è il geniale Yoko Taro, il creatore di Nier: Automata, che vorrebbe delle skin del suo gioco all'interno di questo folle gioco multiplayer.

Il tutto sembra essere nato da Ed Fear, che in Mediatronic, lo studio di Fall Guys, ha fatto da Director di Murders by Numbers. Seguendo una diretta di Saito-P e Yoko Taro, infatti, non solo ha scoperto che i due creatori di Nier: Automata sono dei grandi fan del gioco, ma hanno espresso il desiderio di avere una skin dedicata alla loro opera in questo divertente Battle Royale.

Stupito, Fear ha retwittato entusiasta le parole dei due. In questo modo ha attratto l'attenzione dei geniali designer di Square Enix che lo hanno avvicinato con l'intenzione di collaborare con il suo studio per la creazione di skin ufficiale di Nier: Automata in Fall Guys. Fear, non essendo coinvolto direttamente nel progetto, si è detto molto geloso dei suoi colleghi, dato che la collaborazione sembra sia partita e presto si potranno avere delle "skin ufficiali di Emil o delle macchine di Nier: Automata".

Una collaborazione nata per caso, tra due mondi distanti, ma uniti dalla medesima follia, che siamo curiosi di scoprire dove porterà.

Cosa ne pensate? Comprereste queste skin di Fall Guys?

I mentioned in that livestream chat that I worked at Mediatonic and Yoko Taro saw it and now I have been asked to tell the team officially that the Nier team at Square Enix really wants to do it. Plus I now have like 20 new Japanese followers 😂